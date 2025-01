Francisco Cabral nas meias-finais de pares na Nova Caledónia

O tenista português Francisco Cabral, em dupla com o francês Théo Arribagé, apurou-se hoje para as meias-finais da vertente de pares do ‘challenger’ de Noumea, na Nova Caledónia, ao eliminar uma dupla japonesa em três sets.

Cabral, 76.º do ranking de pares, e Arribagé (64.º) ainda perderam o primeiro parcial perante Kosuke Ogura (589.º) e Keisuke Saitoh (619.º) por 4-6, mas triunfaram nos dois seguintes, por 7-5 e 10-6, em uma hora e 38 minutos.



Nas meias-finais, a dupla luso-gaulesa, primeira pré-designada do torneio, vai defrontar Blake Bayldon (188.º), da Austrália, e Colin Sinclair (374.º), que representa as Ilhas Marianas, território norte-americano no Oceano Pacífico.