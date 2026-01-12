Mais Modalidades
Ténis
Francisco Cabral no top20 do ranking mundial de pares
O tenista português Francisco Cabral subiu hoje ao 19.º lugar do ranking mundial de pares, depois de, ao lado do austríaco Lucas Miedler, ter vencido no domingo o torneio de Brisbane, na Austrália.
O portuense, que já era o português mais bem classificado de sempre num ranking mundial, melhorou a sua melhor posição, enquanto Mielder, com quem venceu um torneio pela quarta vez, subiu a 23.º.
Em singulares, Nuno Borges continua a ser o melhor português, apesar de ter descido ao 46.º posto, com Jaime Faria a manter o 151.º lugar e Henrique Rocha a cair para 158.º, dois tenistas que iniciaram hoje a participação no ‘qualifying’ no Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam do ano.
No topo da classificação, a única mudança foi a subida do italiano Lorenzo Musetti ao quinto posto, com o espanhol Carlos Alcaraz a manter a liderança, à frente do italiano Jannik Sinner, segundo, e do alemão Alexander Zverev, terceiro.
Na hierarquia feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka segue no topo, à frente da polaca Iga Swiatek, vice-líder, enquanto a norte-americana Coco Gauff ultrapassou a compatriota Amanda Anisimova na terceira posição.
Na véspera de se estrear na qualificação do Open da Austrália, Francisca Jorge desceu para 213.ª do mundo, mantendo-se como melhor portuguesa, à frente da irmã Matilde Jorge (268.º).
(Com Lusa)