Francisco Cabral nos `quartos` de pares em Cincinnati
O tenista português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler qualificaram-se hoje para os quartos de final da variante de pares do torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos.
Cabral e Miedler, que defrontaram o monegasco Hugo Nys e o francês Edouard Roger-Vasselin, oitavos cabeças de série, venceram o primeiro set por 6-3, perderam o segundo pelo mesmo resultado e, no super ‘tie break’, ganharam por 10-7.
Depois do triunfo conseguido em uma hora e 35 minutos, a dupla luso-austríaco vai defrontar nos ‘quartos’ o vencedor do embate entre os checos Jiri Lehecka e Jakub Mensik e os italianos Lorenzo Musetti e Lorenso Senego.
Nuno Borges, que fez dupla com o checo Tomas Machac, caiu logo na primeira ronda, com um desaire por 6-1, 5-7 e 10-8, face aos britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, segundos cabeças de série.
