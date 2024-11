O tenista português Francisco Cabral, ao lado do francês Théo Arribage, qualificou-se para os quartos de final de pares do "challenger" de Roverero, em Itália, ao eliminar o ucraniano Denys Molchanov e o checo Matej Vocel.

No seu primeiro torneio em conjunto com Arribage (66.º do ranking mundial de pares), Cabral (82.º) venceu Molchanov (104.º) e Vocel (164.º), por 7-5 e 6-4, em uma hora e 16 minutos.



Na próxima ronda, a dupla luso-francesa, segunda cabeça de série, vai defrontar os italianos Francesco Maestrelli e Samuel Vincent Ruggeri ou o par formado pelo espanhol Bruno Pujol Navarro e pelo búlgaro Alexander Donski.