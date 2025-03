Frederico Morais enfrenta Deivid Silva e Jake Marshall em Peniche

Na segunda bateria das repescagens vão competir o brasileiro João Chianca, vencedor da etapa portuguesa em 2023, o havaiano Seth Moniz e o francês Marco Mignot.



Depois, é a vez do duelo entre os brasileiros Ian Gouveia e Edgard Groggia, e o australiano Liam O'Brien, com o marroquino Ramzi Boukhiam, o australiano George Pittar e o brasileiro Samuel Pupo a disputarem a quarta e última bateria da fase a eliminar, com o último classificado de cada um dos confrontos a despedir-se da competição.



O brasileiro Ítalo Ferreira, antigo campeão do mundo (2019) e o primeiro campeão olímpico de surf (2021), e que venceu em Supertubos em 2018 e 2019, esteve em destaque na ronda inaugural da prova masculina, ao conseguir a pontuação mais alta, com 16,43 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas, num 'heat' em que defrontou precisamente o português Frederico Morais, e ainda o havaiano Jackson



O havaiano Barron Mamiya (14,50) e o norte-americano Griffin Colapinto (14), que já ganhou em Peniche duas vezes (2022 e 2024), também estiveram em plano de evidência durante a primeira ronda.