Frederico Silva desperdiça cinco `match points` e cai nas `meias` do Indoor Oeiras Open 2

Na nave de campos cobertos do Complexo de Ténis do Jamor, em Oeiras, ‘Kiko’ esteve por cinco vezes a um ponto de bater o 200.º classificado do ranking ATP, mas desperdiçou as oportunidades e acabou derrotado pelos parciais de 4-6, 7-5 e 6-4, em duas horas e 25 minutos.



Depois de conquistar o primeiro set, o 265.º jogador mundial teve dois ‘match points’ no nono jogo do segundo parcial, quando servia e permitiu o 'break' ao tenista estónio, e mais três no seguinte.



“Faltou-me ali um ou outro serviço melhor, basicamente. […] O facto de não ter conseguido pôr os primeiros serviços acabou por deixá-lo soltar-se”, reconheceu, admitindo que, apesar de custar “bastante”, sente que abordou “os pontos da forma como devia ter abordado”.



No derradeiro set, foi quebrado por Daniil Glinka logo no terceiro jogo e não mais conseguiu recuperar.



Aos 30 anos, Frederico Silva procurava chegar à sua quinta final no circuito secundário do ténis masculino, a primeira em solo nacional.



Desde maio de 2023 que o tenista luso não disputa a final de um challenger, categoria em que não tem qualquer troféu.



“O que eu gostava, no fundo, era de ter já um encontro amanhã para tentar tirar um bocadinho esta sensação de oportunidade desperdiçada”, resumiu ‘Kiko’.





