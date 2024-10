Futebol de praia. Portugal admite dificuldades nu Mundial

”, disse o jogador, em declarações ao sítio da Federação Portuguesa de Futebol.Em Cádis, onde a seleção chegou segunda-feira, Portugal vai defrontar na primeira fase o Cazaquistão, na sexta-feira, a Estónia, no domingo, e a Alemanha, no dia seguinte, segunda-feira, 7 de outubro.”, congratulou-se.Os dois primeiros classificados de cada grupo e os quatro melhores terceiros lugares avançam para os "play-offs", no caso traduzidos em nova fase de grupos, nomeadamente dois de quatro equipas, em que avançam as duas mais fortes de cada - a Europa qualifica quatro formações.Rui Coimbra assumiu ser “mais difícil não jogar em casa”, contudo diz que os portugueses podem apoiar a seleção de outras formas, nomeadamente “através das redes sociais e pela televisão”, garantindo que às ordens de Mário Narciso está um grupo empenhado em dar o seu “melhor”.O Mundial de futebol de praia de 2025 realiza-se nas Seychelles, entre 1 e 11 de maio, em Victoria, na ilha de Mahé.Atual campeão da Europa, Portugal já venceu o Campeonato do Mundo por duas vezes, designadamente em 2015 e 2019.