Futsal/Mundial: Brasil e Ucrânia avançam para os quartos de final

O Brasil, com uma goleada 5-0 diante da Costa Rica, e a Ucrânia, vencedora 3-1 sobre os Países Baixos, apuraram-se hoje para os quartos de final do Campeonato do Mundo de futsal, a decorrer no Uzbequistão.

Marcel, aos cinco minutos, abriu caminho à goleada sobre os costa-riquenhos, tendo duas assistências do jogador do Benfica Arthur, para Valério (12) e Leandro Lino (28), ampliado a vantagem.



Neguinho, que marcou aos 36 e 40 minutos, fixou o 5-0 final para uma das seleções candidatas a vencer o torneio no Uzbequistão.



Um 'bis' de Melnyk, aos 31 e 40 minutos, confirmou o triunfo dos ucranianos, depois de Bouzambou (29) ter anulado um golo inicial de Zvarych, logo aos seis minutos.



A Ucrânia fica à espera de Espanha ou Venezuela, que se defrontam na quarta-feira por um lugar na próxima fase.



Portugal, por sua vez, defronta o Cazaquistão, à medida que prossegue a defesa do título mundial conquistado na última edição.