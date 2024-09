Gastão Elias e Duarte Vale eliminados na abertura do Lisboa Belém Open

O tenista da Lourinhã, que figura no 303.º lugar no ranking ATP, foi derrotado pelo belga Raphael Colignon (191.º ATP) ao fim de uma hora e 25 minutos, com os parciais de 7-5 e 6-3, depois de ter deixado escapar a oportunidade fechar o set inaugural, quando serviu com 5-4 no marcador.



Assim como Gastão Elias, Duarte Vale (525.º ATP) não conseguiu contrariar o favoritismo do italiano Andrea Arnaboldi (228.º ATP), que 'carimbou' a passagem à segunda ronda do torneio pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-1, depois de o português ter liderado o 'tie-break' do primeiro parcial por 4-0.



Eliminados Elias e Vale, a representação nacional no Lisboa Belém Open fica agora a cargo de Henrique Rocha, Jaime Faria e Frederico Silva, todos com encontro marcado para terça-feira, a partir das 12:00, no 'court' central do CIF.