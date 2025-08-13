Ginasta Rebeca Andrade deixa solo a pensar nos Jogos Olímpicos Los Angeles2028

"Não farei mais exercícios no solo. O solo é o que causa mais impactos. Sou uma atleta de 26 anos, com cinco operações aos joelhos. Quando conhecemos os nossos limites, é fundamental respeitá-los. Eu sei que adoram quando faço exercícios no solo, mas ainda consigo mostrar muito nos outros aparelhos", afirmou Rebeca Andrade, numa conferência de imprensa, no Rio de Janeiro.

A brasileira assegurou estar a "cuidar melhor da saúde física e mental", a pensar nos próximos anos da olimpíada, até aos Jogos.

Várias lesões no joelho, entre 2015 e 2019, prejudicaram a carreira de Rebeca Andrade, antes de se tornar numa das melhores ginastas do mundo, conseguindo, até, surpreender a `lenda` norte-americana Simone Biles em Paris2024.

A ginasta natural de São Paulo cumpriu a sua estreia olímpica nos Jogos Rio2016, alcançando as medalhas de ouro, no salto, e prata, no concurso geral individual, em Tóquio2020.

Em Paris, sagrou-se campeã no solo e `vice` no salto e, novamente, no concurso geral individual, além da medalha de bronze por equipas.

Andrade prepara, agora, a presença nos Mundiais de ginástica artística, agendados para entre 19 e 25 de outubro, em Jacarta.