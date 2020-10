Giro2020. Acácio da Silva prevê grande futuro para João Almeida

", atira Acácio da Silva, em declarações à Lusa.Em 1989, também o antigo ciclista conseguiu a rosa no Monte Etna, então numa das cinco vitórias em etapas que conseguiu no "Giro", e vestiu a camisola de líder durante dois dias, um feito que Almeida bateu na quarta-feira, depois de também arrebatar a liderança no Etna, saindo esta quinta-feira para a sexta etapa na frente.Almeida, que se estreia em grandes voltas e vive o primeiro ano do escalão WorldTour, tem, ainda assim, de "ter calma": "", alerta.Ainda assim, está "contente" pelo compatriota, também porque "".Com a "alegria e motivação de chegar à noite e mostrar a camisola rosa no pódio", o português tem de utilizar essa motivação, de "ser o líder", para continuar a dar o melhor, mesmo que exista "uma pressão incrível" sobre o "maglia rosa"."Na quarta-feira, o terceiro lugar foi muito bom, mas um ‘sprint' aqui e um ‘sprint ali', quem sabe se mais tarde não lhe faltam as forças. Tem estado bem, escondidinho, sem se expor ao vento e com um companheiro ao lado. Está a fazer uma corrida diligente", analisa.





Camisola de líder é respeitada







Sétimo na geral em 1986, o melhor resultado final que conseguiu, Acácio da Silva diz que "ganhar etapas é bom", assim como andar de líder, e bater qualquer "top 10". "", refere.Para já, reforça, Almeida tem de "ter as maiores reservas possíveis" de energia e "aguentar", sendo certo que este ano "já mostrou como pode ir longe".", observa., compara, é "um carimbo", e essa liderança de uma grande Volta, que Acácio também logrou na Volta a França,", remata.