Golfe. Pedro Figueiredo arranca em 23.º no Alfred Dunhill

A prova, do DP World Tour, joga-se em rotação por três campos na Escócia e inclui um Pro-Am paralelo, em que Figueiredo forma parceria com o empresário Jeremy Ord e está entre os 55.ºs, com 65 (-7).O português, que começou no buraco 10, assinalou sete "birdies" contra 2 "bogeys" no arranque do prestigiado torneio, dotado com 5 milhões de dólares em prémios (4,7 milhões de euros).A participação do português no torneio prossegue no Carnoustie Golf Links e sábado segue para o Kingsbarns Golf Links, regressando domingo ao Old Course.No topo da classificação, com 64 (-8) pancadas, está um trio composto pelo norte-americano Peter Uihlein (Carnoustie), o espanhol Adri Arnaus (Kingsbarns) e o sueco Sebastian Söderberg (Carnoustie).