Golfista Ricardo Melo Gouveia fora do Alfred Dunhill após terceira volta

Após os percursos em Carnoustie e Kingsbarns, os jogadores avançaram para o clássico Old Course, onde Ricardo Melo Gouveia voltou a mostrar dificuldades, fechando o cartão do dia com 75 pancadas (+3).



Era improvável que o jogador luso conseguisse passar, após 73 pancadas nos dias anteriores, e somente um resultado excecional lhe permitiria ficar entre os 65 primeiros e empatados.



Na volta de hoje, Ricardo Melo Gouveia não conseguiu ganhar qualquer pancada ao campo, registando três 'bogeys' (uma acima), para um agregado de 221 pancadas nos três dias (+5).



Acabou por descer mais nove postos na classificação geral e ficou na 163ª posição, empatado com o sueco Joakim Lagergren e com o norte-americano Hudson Swafford.



O ‘cut’ foi feito nas 207 pancadas (-9), passando à derradeira volta de domingo um total de 71 jogadores.



Lidera a prova o inglês Tyrell Hatton, com 194 pancadas (-22), uma menos do que o belga Nicolas Colsaerts.