Golfista Ricardo Santos segue em 10.º no Italian Challenge Open

O golfista português Ricardo Santos terminou hoje na 10.ª posição, empatado com mais três jogadores, a terceira volta do Italian Challenge Open, seguindo com um agregado de 204 pancadas.

Ricardo Santos, o único a garantir presença nas duas voltas decisivas depois de Vítor Loess e Tomás Gouveia não terem passado o ‘cut’, marcou hoje 70 pancadas, depois de ter feito 65 e 69 ‘shots’ nas voltas anteriores.



Na terceira volta, o golfista português marcou seis ‘birdies’ (uma abaixo) e dois duplos ‘bogeys’ (duas acima), fechando co 70 pancadas (uma abaixo do par).



O torneio, pontuável para o Challenge Tour de golfe, é liderado pelo inglês John Parry, que segue com 198 pancadas.