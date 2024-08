Gonçalo Leaça cai de segundo para quarto por penalização de 20 segundos

Leaça, que hoje foi quinto na nona e penúltima etapa, na Senhora da Graça, tinha subido a segundo, a 37 segundos do novo camisola amarela, o russo Artem Nych (Sabgal-Anicolor), mas fica agora no quarto posto, a 57.

Segundo o comunicado do colégio de comissários da corrida, esta penalização deve-se a "abastecimento não autorizado após o limite definido", no caso, aos 162,4 quilómetros dos 170,8 entre a Maia e o alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto.

Assim, Nych lidera com 49 segundos de vantagem para o porto-riquenho Abner González (Efapel), vencedor na Senhora da Graça e segundo, e 53 para o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), campeão em 2023 e terceiro, com o jovem luso no quarto lugar.

A 85.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta termina no domingo com a 10.ª etapa, um contrarrelógio individual de 26,6 quilómetros em Viseu.