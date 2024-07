González ganha primeira etapa do Troféu Joaquim Agostinho em que tempos não contaram

González saltou do pelotão a três quilómetros da chegada, juntamente com César Martingil (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), e os dois discutiram entre si a vitória na tirada, com o corredor da Caja Rural a levar a melhor.



"Como vinham muitos sprinters puros no pelotão e eu sentia-me bem, tentei a minha sorte de longe e resultou. Esta é uma corrida especial para mim. Tive aqui, no ano passado, a minha primeira vitória profissional. Neste ano, nem comecei bem, tive uma queda feia no prólogo. Mas, às vezes, a cabeça pode mais do que o corpo e hoje pude ganhar", explicou o espanhol.



O pelotão cortou a meta na Lourinhã, após os 171 quilómetros desde a Foz do Arelho, encabeçado pelo argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), com as mesmas 04:47.26 horas do vencedor.



Um engano no percurso, na vila do Vimeiro, acabaria por neutralizar a corrida durante algum tempo, sendo retomada a cerca de 12 quilómetros da chegada, quando já tinha sido decidido que não seriam tirados tempos na etapa.



"Foi uma decisão acertada, porque quando parámos juntaram-se ciclistas que já vinham descolados e não foram tirados tempos nessa altura. Além disso, a aproximação à meta era algo sinuosa. Sem tempos foi mais seguro, foi uma boa decisão", considerou Rafael Reis.



Durante a etapa, o vencedor do prólogo ainda viu perigar a sua amarela devido a uma fuga de seis corredores, nomeadamente Bruno Silva (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), agora dono da camisola da montanha, e de Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), líder da classificação das metas volantes, que ultrapassou os seis minutos de vantagem.



Mas o trabalho desenvolvido no pelotão pela Sabgal-Anicolor, pela Caja Rural-Seguros e pela Kern Pharma anulou a iniciativa a 32 quilómetros do final.



Como os tempos não contaram, Reis continua a liderar a geral com quatro segundos de vantagem sobre o venezuelano Orluis Aular (Caja Rural), com o seu companheiro dinamarquês Julius Johansen na terceira posição, a 11.



No sábado, a segunda etapa liga a Silveira, freguesia de onde era natural Joaquim Agostinho, a Torres Vedras, com os 170,2 quilómetros do percurso as subidas do Varatojo e da Serra da Vila, incluídas num circuito, que os corredores cumprirão quatro vezes.