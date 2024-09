Guarda-redes Bernardo Paçó preterido da lista final para o Mundial de futsal

Em relação aos 16 pré-convocados iniciais, para além de Bernardo Paçó, o ala Pauleta, que sofreu uma lesão muscular durante uma sessão de treinos, também ficou de fora.



"Este mês foi fantástico. Do ponto de vista do compromisso, companheirismo e do comportamento de equipa foi tudo excelente. Mais do que satisfeito, saio daqui com confiança, ambição e de coração cheio. Nos momentos difíceis, todos puxaram uns pelos outros", destacou o selecionador Jorge Braz, citado em comunicado da FPF, referindo que foi "um mês muito duro, mas com uma resposta brutal, individual e coletivamente".



Refira-se que foram inicialmente convocados 16 jogadores para o estágio de preparação, que decorreu no último mês entre Rio Maior e Viseu, sendo que, na última semana, Pauleta já tinha sido dispensado do grupo após sofrer um lesão muscular durante um treino.



"Vamos com estes 14 até ao fim do Mundo, com o Pauleta e o Bernardo Paçó sempre presentes", frisou também o técnico português, que convocou cinco jogadores do Benfica – o clube mais representado na lista final –, três do Sporting e dois do Sporting de Braga. Além destes, a listagem contempla também representantes de quatro emblemas estrangeiros.



Campeã do Mundo em título, a equipa das 'quinas' vai defender o cetro conquistado em 2021, na Lituânia, numa prova que vai disputar-se no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 6 de outubro, e que marcará a estreia de André Correia, Lúcio Rocha e Edmilson Kutchy (todos do Benfica) numa fase final ao serviço da seleção 'AA'.



Portugal vai iniciar a competição diante do Panamá, em 16 de setembro (13h30), seguindo-se os duelos com as congéneres do Tajiquistão, no dia 19 (16h00), e de Marrocos, a dia 22 (13h30).



Os dois primeiros classificados de cada grupo, assim como os quatro melhores terceiros classificados, avançam para a etapa a eliminar da competição, que se vai realizar nas cidades de Tashkent, Bukhara e Andijan.



De resto, e ainda antes da viagem, marcada para dia 10, a formação lusa vai cumprir um último estágio de preparação no Pavilhão do Leões de Porto Salvo.



Lista de 14 convocados:



- Guarda-redes: Edu Sousa (El Pozo Murcia, Esp) e André Correia (Benfica)



- Fixos: João Matos (Sporting), Tomás Paçó (Sporting), Afonso Jesus (Benfica), André Coelho (Benfica) e Erick Mendonça (FC Barcelona, Esp)



- Alas: Pany Varela (Al Nassr, Ara), Edmilson Kutchy (Benfica), Lúcio Rocha (Benfica), Tiago Brito (Sporting de Braga) e Bruno Coelho (RFS Futsal, Let)



- Pivô: Zicky Té (Sporting)



- Universal: Fábio Cecílio (Sporting de Braga)