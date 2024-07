Guarda-redes sueco Sebastian Abrahamsson reforça andebol do FC Porto

Sebastian Abrahamsson, de 34 anos, junta-se a Diogo Rêma e a Bernardo Sousa no lote de opções para a baliza do treinador sueco Magnus Andersson e chega ao FC Porto para colmatar a saída do guarda-redes macedónio Nikola Mitrevski.



Abrahamsson afirmou aos canais de comunicação do clube que está "muito entusiasmado por jogar no FC Porto" e por ter Magnus Anderson como treinador e ainda reencontrar o adjunto Carlos Martingo, que foi seu técnico no Önnereds HK em 2023/24.



"Aqui, sei que é para ganhar sempre, os jogos grandes e não só. Na Europa, queremos ir o mais longe possível", disse ainda o experiente guarda-redes, que irá envergar a camisola número 12 dos 'dragões'.



Depois do lateral esquerdo islandês Thorsteinn Gunnarson, o guarda-redes Sebastian Abrahamsson é o segundo reforço da equipa de andebol do FC Porto e assinou um contrato válido por uma temporada, até 2025.



Vice-campeão nacional, o FC Porto viu sair no final da época António Areia, Diogo Branquinho, Nikola Mitrevski, Nikolaj Læsø, Ignacio Plaza e Christoffer Brännberger, bem como o treinador Carlos Resende, substituído por Magnus Andersson, que regressa ao 'dragão'.