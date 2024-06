Gustavo e Gabriel Ribeiro eliminados em Budapeste

O primeiro a entrar em prova foi Gabriel, que terminou com erros as duas voltas, tendo pontuado 51,66 e 31,78, numa eliminatória que não conta com a vertente de truques, ao contrário das fases seguintes.Já o irmão, Gustavo, esteve inserido na quarta bateria, mas não foi além de um 76,71 e um 76,91, que ditaram o 23.º lugar final, longe do 16.º exigido para a passagem à meia-final.A participação portuguesa continua esta sexta-feira, com a participação de Thomas Augusto nas eliminatórias da vertente Park.