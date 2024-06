Gustavo Ribeiro e Thomas Augusto vão competir em skate nos Jogos Olímpicos

Gustavo Ribeiro chegou à última oportunidade de qualificação, nas Olympic Qualifier Series de Budapeste, com o lugar já garantido, enquanto Thomas Augusto vai estrear-se em Jogos Olímpicos após ter avançado para as meias-finais, nas quais ficou em 10.º.



“Com esta competição de Budapeste encerrou o ciclo de qualificação para os Jogos Olímpicos. Foram apurados apenas 22 atletas e Portugal garantiu duas quotas, por Gustavo Ribeiro, em street, e Thomas Augusto, em park. A Federação de Patinagem de Portugal faz um balanço muito positivo, pois conseguimos subir em relação a Tóquio2020”, disse à Lusa o selecionador nacional, Paulo Ribeiro.



O responsável técnico entende que agora o objetivo é continuar o trabalho que tem vindo a ser feito, “com dedicação e desenvolvimento da modalidade”, para que, em Los Angeles, Portugal possa apresentar uma equipa “ainda mais forte”.



Do trio luso em competição em Budapeste, apenas Gabriel Ribeiro não atingiu o objetivo, uma vez que falhou o acesso às meias-finais de street com o 31.º registo entre os competidores.



Na estreia do skate em Jogos Olímpicos, Gustavo Ribeiro foi oitavo na final de street em Tóquio2020.



No breaking ‘B Girls’ do Olympic Qualifier Series de Budapeste, Portugal está representado por Vanessa Marina, que avançou para a fase final e no domingo pode garantir Paris2024, caso vença a sua batalha.