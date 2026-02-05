Henrique Rocha abre confronto com atleta chinês na Taça Davis

Ao contrário das duas últimas eliminatórias, em que foi Jaime Faria a disputar um dos dois primeiros encontros de singulares, o capitão Rui Machado apostou agora em Henrique Rocha, número três nacional, que já fez história por Portugal, quando se tornou o primeiro luso a bater um top-10 mundial, o norueguês Casper Ruud, na Taça Davis.



Em Guangzhou, na sexta-feira, Rocha (157.º do ranking) vai encontrar Yunchaokete Bu (139.º), antes de Nuno Borges (45.º) a defrontar Yibing Wu (144.º), com o número um português a voltar ao court no dia seguinte para disputar os pares, ao lado de Francisco Cabral (21.º do mundo de pares), defrontando Zhizhen Zhan e Yi Zhou.



No sábado, disputam-se os dois últimos encontros de singulares, com Nuno Borges a jogar com Yunchaokete Bu e Henrique Rocha a encontrar com Yibing Wu, sendo que os capitães das duas equipas podem fazer alterações.



Os encontros de sexta-feira vão iniciar-se início às 12:00 locais (04:00 em Lisboa) e vão disputar-se no Nansha International Tennis Center, em Guangzhou, em piso rápido, condições escolhidas pela China.



“As condições de jogo são boas, os campos são um bocadinho rápidos, mas são as condições que a equipa chinesa escolheu. Sentem que são as melhores para eles nesta eliminatória, mas nós estamos aqui já há alguns dias a tentar adaptar-nos o máximo possível, por isso, penso que vai ser uma boa eliminatória”, admitiu Rui Machado.



Em declarações difundidas pela FPT, o capitão português diz que “a adaptação está a correr bem, dentro da normalidade”, apesar da viagem longa e das “muitas horas de diferença no fuso horário”.



“Chegámos todos bem, a equipa tem-se adaptado muito bem, eu estou-me a sentir bem, aqui as condições são boas. Está mais quentinho, sem dúvida, mas acho que isso é bom não só para mim, mas para toda a equipa. Temos tido um ambiente muito fixe. Como de costume o nosso ‘rookie’, o Tiago [Pereira], está a sofrer as consequências de uma praxezita. Mas tem corrido tudo superbem e estamos todos muito motivados e prontos para sexta e sábado estarmos a full”, assumiu Henrique Rocha.