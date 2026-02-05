EM DIRETO
Depressão Leonardo. A evolução do estado do tempo ao minuto

Henrique Rocha abre confronto com atleta chinês na Taça Davis

Henrique Rocha abre confronto com atleta chinês na Taça Davis

Henrique Rocha vai abrir o confronto de Portugal com a China, do play-off do Grupo I da Taça Davis, com Nuno Borges a disputar o outro encontro de singulares, informou hoje a Federação Portuguesa de Ténis (FPT).

Lusa /
Foto: Carlos M. Almeida - Lusa

VER MAIS
Ao contrário das duas últimas eliminatórias, em que foi Jaime Faria a disputar um dos dois primeiros encontros de singulares, o capitão Rui Machado apostou agora em Henrique Rocha, número três nacional, que já fez história por Portugal, quando se tornou o primeiro luso a bater um top-10 mundial, o norueguês Casper Ruud, na Taça Davis.

Em Guangzhou, na sexta-feira, Rocha (157.º do ranking) vai encontrar Yunchaokete Bu (139.º), antes de Nuno Borges (45.º) a defrontar Yibing Wu (144.º), com o número um português a voltar ao court no dia seguinte para disputar os pares, ao lado de Francisco Cabral (21.º do mundo de pares), defrontando Zhizhen Zhan e Yi Zhou.

No sábado, disputam-se os dois últimos encontros de singulares, com Nuno Borges a jogar com Yunchaokete Bu e Henrique Rocha a encontrar com Yibing Wu, sendo que os capitães das duas equipas podem fazer alterações.

Os encontros de sexta-feira vão iniciar-se início às 12:00 locais (04:00 em Lisboa) e vão disputar-se no Nansha International Tennis Center, em Guangzhou, em piso rápido, condições escolhidas pela China.

“As condições de jogo são boas, os campos são um bocadinho rápidos, mas são as condições que a equipa chinesa escolheu. Sentem que são as melhores para eles nesta eliminatória, mas nós estamos aqui já há alguns dias a tentar adaptar-nos o máximo possível, por isso, penso que vai ser uma boa eliminatória”, admitiu Rui Machado.

Em declarações difundidas pela FPT, o capitão português diz que “a adaptação está a correr bem, dentro da normalidade”, apesar da viagem longa e das “muitas horas de diferença no fuso horário”.

“Chegámos todos bem, a equipa tem-se adaptado muito bem, eu estou-me a sentir bem, aqui as condições são boas. Está mais quentinho, sem dúvida, mas acho que isso é bom não só para mim, mas para toda a equipa. Temos tido um ambiente muito fixe. Como de costume o nosso ‘rookie’, o Tiago [Pereira], está a sofrer as consequências de uma praxezita. Mas tem corrido tudo superbem e estamos todos muito motivados e prontos para sexta e sábado estarmos a full”, assumiu Henrique Rocha.
PUB
PUB