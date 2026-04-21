Henrique Rocha eliminado no ‘qualifying’ do Masters 1.000 de Madrid

A fazer a estreia em Masters 1.000, Henrique Rocha, 118.º do mundo, perdeu na terra batida madrilena com Adolfo Daniel Vallejo, 96.º, por 6-1, 4-6 e 6-2, em duas horas e sete minutos, no quarto confronto entre ambos, o primeiro desde a vitória do português na final do challenger de Brasília.



Antes, o compatriota Jaime Faria tinha-se qualificado pela primeira vez para o quadro principal de um Masters 1.000, ao beneficiar da desistência do sul-africano Lloyd Harris, quando o resultado estava empatado a um set (4-6 e 6-3), após uma hora e 17 minutos.



Com presença já assegurada no quadro principal, Nuno Borges, 49.º do ranking, vai defrontar o argentino Mariano Navone, 45.º, no terceiro encontro entre ambos, com uma vitória para cada um.



