Henrique Rocha reforça histórica armada portuguesa em Paris

Pela primeira vez na história, Portugal vai estar representado por três tenistas nacionais no quadro principal de singulares masculinos de um torneio do Grand Slam, contando ainda com um quarto tenista na prova de pares.

Borges, 41.º colocado no `ranking` ATP, Faria, número dois nacional, e Cabral, melhor português na variante de pares, já tinham vaga assegurada na principal grelha do segundo `major` da temporada, mas Henrique Rocha só hoje conseguiu garantir a estreia num torneio do Grand Slam, ao derrotar o adversário gaulês em três `sets`, com os parciais de 6-3, 6-7 (1-7) e 7-5.

Ao fim de três horas e dois minutos de um intenso duelo, repleto de altos e baixos, o jovem jogador, de 21 anos, viu confirmada a permanência em Paris e um encontro na primeira ronda com o georgiano Nikoloz Basilashvili (132.º ATP), também ele oriundo da fase de qualificação.

Enquanto Rocha (201.º ATP) vai medir forças com o detentor de cinco títulos ATP e antigo `top 20` do mundo, quando atingiu o 16.º lugar em maio de 2019, Nuno Borges vai defrontar o `qualifier` francês Kyrian Jacquet (151.º ATP), jovem de 24 anos que só tem um encontro disputado num quadro principal de um torneio ATP, no Open dos Estados Unidos, em 2024.

O tenista maiato é o mais experiente dos quatro portugueses e, entre 25 de maio e 08 de junho, fará a sua quarta participação no torneio francês, tendo como melhor resultado na terra batida parisiense a segunda ronda em 2023.

Já Jaime Faria, depois de ter sido travado na derradeira do `qualifying`, em 2024, entrou pela primeira vez diretamente num quadro principal de um torneio do Grand Slam e vai ter como adversário o norte-americano Jenson Brooksby (165.º ATP), campeão do ATP 250 de Houston e antigo 33 do mundo.

O portuense Francisco Cabral, número 49 no ranking mundial na variante de pares, vai jogar pela terceira vez Roland Garros, desta feita com o parceiro austríaco Lucas Miedler (53.º ATP), ao lado de quem foi eliminado hoje nas meias-finais do ATP 250 de Genebra e com quem procurará superar o seu melhor resultado em Paris, a terceira ronda em 2023.

Em 2021, estava prevista a participação de João Sousa, Pedro Sousa e do então `qualifier` Frederico Silva no quadro principal do Open da Austrália, algo que não se veio a confirmar, dada a desistência do vimaranense antes do início do torneio, por ter testado positivo à covid-19.