`Heróis do mar` de calculadora na mão no Europeu de andebol

Em busca de tentar igualar ou melhorar o sexto lugar obtido na edição de 2020, a seleção portuguesa entra em campo obrigada a bater os espanhóis, vencedores em 2018 e 2020, ficando, depois, a torcer pela derrota da campeã em título França ante a Alemanha e que a Noruega não vença a tetracampeã mundial Dinamarca, já apurada para as meias-finais.



Será, então, preciso quase um 'milagre' para os ‘heróis do mar’ atingirem o objetivo a que se propuseram antes do início da 17.ª edição da fase final do Europeu, coorganizada por Dinamarca, Noruega e Suécia, desde logo porque os espanhóis enfrentam os lusos motivados pelo triunfo surpreendente frente aos gauleses, o que lhes deu 'vida' para tentarem cortar a mesma meta de Portugal.



Ainda que esteja em risco a presença nas ‘meias’ e no jogo que possibilita disputar a quinta posição no torneio, a tetracampeã campeã europeia França é favorita contra os alemães, coroados em 2004 e 2016, naquele que será o jogo de cartaz da derradeira jornada do Grupo I da Ronda Principal.



A fechar o dia, a Noruega, a terceira seleção da 'poule' que sonha com a quinta posição do torneio, terá pela frente a Dinamarca, que, muito provavelmente, irá dar descanso a jogadores fundamentais como Emil Nielsen, Emil Jakobsen, Mathias Gidsel ou Simon Pytlick.



Concluída a terceira ronda da 'poule' I, a tetracampeã mundial Dinamarca lidera, com seis pontos, os mesmos da segunda posicionada, Alemanha, com a França a fechar o pódio, com quatro.



Noruega (quarta) e Portugal (quinto) somam três pontos, ao passo que a Espanha (sexta) contabiliza dois, sendo que as três seleções ainda lutam pela presença no jogo de atribuição do quinto lugar, reservado aos terceiros colocados dos dois grupos.



Portugueses e espanhóis defrontam-se na Jyske Bank Boxen, em Herning, a partir das 15:30 locais (14:30 em Lisboa), em jogo da quarta e última jornada do Grupo I da Ronda Principal que a RTP transmitirá em direto.

