Hornets derrotam Celtics

O jogador português, que foi a 'estrela' dos Celtics no passado domingo, quando alcançou um recorde de carreira de 27 pontos no triunfo caseiro sobre os Philadelhpia 76'ers (114-98), tendo mesmo direito a descansar na partida seguinte, não conseguiu se aproximar da exibição do fim de semana, o mesmo sucedendo com a equipa, derrotada em casa com uma diferença de 29 pontos.



Num total de 16.14 minutos em campo, Queta obteve apenas dois pontos, além de dois ressaltos, um ofensivo e um defensivo, e um bloqueio, números distantes aos que já protagonizou esta época.



Nos Celtics, Jaylen Brown foi de longe o melhor em campo, mas os seus 20 pontos e 10 ressaltos defensivos não foram suficientes para impedir o triunfo dos Hornets, que, além de terem contado com diversos jogadores com pontuação claramente acima da dezena de pontos, tiveram igualmente uma prestação muito positiva da equipa em termos de ressaltos defensivos e ofensivos.



Apesar da derrota, os Celtics mantêm-se no segundo lugar da Conferência Este, com 41 triunfos e 21 derrotas, logo atrás dos Detroit Pistons (45 triunfos e 15 desaires), enquanto os Hornets são nonos nesta conferência, com 32 vitórias e 31 derrotas.



A disputar a quinta época na NBA, Neemias Queta totaliza 168 jogos na época regular, 147 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 58 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, como ‘rookie’, e cinco em 2022/23.



O poste internacional português, de 26 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.