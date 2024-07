IPDJ lança segunda edição do Selo Estudante-Atleta

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anunciou o lançamento da segunda edição do Selo Estudante-Atleta, iniciativa que visa distinguir boas práticas em instituições do Ensino Superior que fomentem a articulação das carreiras académica e desportiva.

Em comunicado, o IPDJ refere que pretende duplicar o número de instituições do Ensino Superior com Selo Estudante-Atleta, que na primeira edição foram atribuídos a nove entidades.



As candidaturas das instituições de Ensino Superior ou suas unidades orgânicas, públicas ou privadas, que tenham implementado o Estatuto de Estudante Atleta do Ensino Superior, devem ser submetidas online entre 05 de agosto e 30 de setembro.