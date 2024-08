Irmãos Sousa terminaram em 9.º Futures Corigliano Rossano de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia Gonçalo Sousa/Tomás Sousa terminou hoje no 9.º lugar o Futures Corigliano Rossano, a decorrer em Itália, após perder por 2-1 com os letões Mihails Samoilovs e Arnis Relinsos.

Os irmãos vice-campeões nacionais fecharam o Grupo C do quadro principal com um triunfo por 2-0 frente à dupla italiana Matteo Bellucci/Marco Ulisse, pelos parciais de 21-14 e 21-18, que lhe permitiu disputar a fase a eliminar do torneio.



Na denominada ronda de 12, Gonçalo Sousa e Tomás Sousa perderam por 2-1 frente aos letões Mihails Samoilovs e Arnis Relinsos, pelos parciais de 21-17, 20-22 e 15-11, e foram eliminados, terminando em 9.º com 180 pontos somados para o ranking internacional.