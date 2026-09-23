Isack Hadjar renova com Red Bull e mantém dupla com Verstappen na F1 em 2027

Hadjar, de 21 anos, regressa à competição no Grande Prémio do Azerbaijão, que decorre este fim de semana, depois de ter falhado as provas dos Países Baixos, Itália e Espanha devido a uma lesão no pulso, sendo substituído pelo neozelandês Liam Lawson.



“Estou muito empolgado. Entrei para esta equipa há oito meses e imediatamente entendi a dimensão e a ambição desta organização”, afirmou o francês, que destacou a oportunidade de competir ao lado de Verstappen, tetracampeão mundial: “Desde o momento em que assinei o contrato, estive determinado a dedicar-me à equipa e, com o apoio de todos em Milton Keynes, consegui justificar a confiança que depositaram em mim”.



Hadjar estreou-se na Fórmula 1 em 2025, pela Racing Bulls, terminando o Mundial na 12.ª posição e conquistando um pódio, no Grande Prémio dos Países Baixos.



Na presente temporada, já como piloto da Red Bull, ocupa atualmente o oitavo lugar do campeonato e alcançou o terceiro lugar no Grande Prémio do Mónaco.



O chefe da equipa da Red Bull, Laurent Mekies, destacou o desempenho do francês desde a sua chegada à equipa e considerou que a renovação foi uma decisão natural, tendo em conta a evolução demonstrada pelo piloto.



“Desde que se juntou a nós no início do ano, tem sido excelente tanto dentro como fora das pistas, especialmente considerando que esta é apenas a sua segunda temporada na Fórmula 1”, afirmou Mekies.



O responsável reconheceu ainda que o período de recuperação da lesão foi difícil para Hadjar, mas sublinhou que a renovação representa a confiança da equipa no piloto.



Max Verstappen continuará igualmente na Red Bull em 2027, tendo contrato com a equipa até ao final da temporada de 2030.