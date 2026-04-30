Italiano Luciano Darderi junta-se aos nomes confirmados para o Estoril Open

Darderi, 22.º do mundo, junta-se ao russo Andrey Rubev (12.º), ao norueguês Casper Ruud (15.º) e ao espanhol Alejandro Davidovich Fokina (23.º) no lote de tenistas colocados entre os 30 melhores do mundo.



No Clube de Ténis do Estoril, já foram igualmente anunciados o português Nuno Borges (49.º) e o suíço Stan Wawrinka (106.º), antigo número três mundial que está a disputar a sua última temporada como profissional.



“Estou muito feliz por dizer que este ano será o meu primeiro ano no Estoril. Estou muito feliz por poder disputar o Estoril Open em julho. Estou muito entusiasmado. Já ganhei cinco títulos em terra batida, por isso espero poder ganhar mais um este ano no Estoril”, disse Darderi, num vídeo publicado nas redes sociais do torneio.



O Estoril Open regressa este ano ao calendário do circuito principal, depois de ter sido um challenger em 2025, apresentando igualmente novas datas, de 18 a 26 de julho.



