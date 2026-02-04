Iúri leitão sagra-se campeão da Europa de omnium

Segundo à entrada para a última prova do omnium, Leitão esteve irrepreensível na corrida por pontos para assegurar o ouro, somando um total de 140 pontos. O neerlandês Yanne Dorenbos foi segundo, com 131, com o alemão Roger Kluge a fechar o pódio, com 126.



Quatro vezes campeão da Europa de scratch (2020, 2022, 2024 e 2025) e uma na corrida por pontos (2025), o vianense, de 27 anos, junta o ouro europeu no omnium à prata olímpica conquistada nesta disciplina em Paris2024 e ao título mundial de 2023.



Este é também o primeiro título europeu numa disciplina olímpica da seleção portuguesa, que até à entrada de Leitão em competição estava a ter uma prestação discreta em Konya, na Turquia.



O ouro do primeiro desportista português a ganhar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos – conquistou o ouro no madison, ao lado de Rui Oliveira, ausente destes Europeus – foi quase uma certeza até à eliminação.



Antes, o ciclista que na estrada representa a Caja Rural tinha vencido o scratch e a corrida de ritmo, liderando confortavelmente, mas um 15.º lugar na eliminação atirou-o para a segunda posição, com menos 10 pontos do que Dorenbos, que tinha 102.



Mestre em recuperações, Leitão não se deixou abalar e dominou a corrida por pontos, somando 48, que lhe permitiram destronar o ciclista neerlandês.



O seu primeiro título europeu no omnium é também a sua 10.ª medalha em Campeonatos da Europa, nos quais também já conquistou duas pratas e dois bronzes, um deles no omnium em 2020.



Na festa de Leitão já participou Miguel Salgueiro, que teve alta hospitalar três dias depois de sofrer uma queda grave na prova de eliminação nos Europeus de pista, na qual fraturou uma costela e duas vértebras.





