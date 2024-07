Ivo Oliveira quinto na Volta a Castela e Leão

O ciclista português Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) foi hoje quinto classificado na 38.º Volta a Castela e Leão, com o mesmo tempo do vencedor, o australiano Caleb Ewan (Jayco AlUla), que se impôs ao sprint.

Os 199,7 quilómetros entre Valladolid e La Cistérniga, com cinco contagens de montanha de terceira categoria, foram cumpridos pelo pelotão em 04:33.55 horas.



Caleb Ewan superou, no sprint, o italiano Davide Cimolai (Movistar) e o belga Jenthe Biermans (Arkéa -- B&B Hotels), respetivamente segundo e terceiro classificados.



António Morgado, colega de equipa de Ivo Oliveira, foi 32.º, Ruben Guerreiro (Movistar), 42.º, com o mesmo tempo do vencedor, enquanto José Mendes (Victoria Sports Pro Cycling Team) não terminou a clássica de um só dia.