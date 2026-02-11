Jacob Kiplimo anunciado para a Meia Maratona de Lisboa

O atleta do Uganda, de 25 anos, lidera a elite masculina da prova, de que é recordista do percurso, com 57.31 minutos, feitos em novembro de 2021 e que foram melhor marca mundial até dezembro de 2024.



Kiplimo fará na capital portuguesa uma prova já a pensar na Maratona de Londres, em abril, o seu principal objetivo da época.



Em 2025, correu a Meia Maratona de Barcelona em 56.42, para depois se estrear na maratona, em Londres, com 2:03.37 horas, uma marca que viria ainda a melhorar em outubro, ao vencer a Maratona de Chicago em 2:02.23.



Este ano, em 10 de janeiro, na cidade norte-americana de Tallahasse, na Florida, Kiplimo venceu de forma destacada o título mundial de corta-mato, confirmando excelente estado de forma.