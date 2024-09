Jaime Faria e Henrique Rocha vencem challenger de Cassis

Os tenistas portugueses Jaime Faria e Henrique Rocha conquistaram hoje o torneio de pares do challenger de Cassis, em França, depois de derrotarem na final os franceses Manuel Guinard e Matteo Martineau.

Faria (240.º do ranking de pares) e Rocha (196.º) bateram os gauleses Guinard (75.º) e Martineau (281.º), por 7-6 (7-5) e 6-4, em uma hora e 15 minutos.



Este foi o segundo título challenger dos jovens portugueses, que já tinham conquistado o torneio de Ostrava este ano, naquela que foi a quarta final que atingiram, com derrotas em Oeiras e Lisboa.



Mais cedo, Henrique Rocha, 164.º do ranking de singulares, tinha sido afastado pelo austríaco Jurij Rodionov, 202.º, por 6-3 e 3-6 e 6-2, nas meias-finais de singulares, num encontro disputado em piso duro e que teve a duração de uma hora e 51 minutos.