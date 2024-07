O tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, qualificou-se hoje para os quartos de final de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o norte-americano Ben Shelton, em três sets.

Para chegar pela terceira temporada seguida aos quartos de final no torneio londrino, Sinner venceu Ben Shelton, 14.º do mundo, por 6-2, 6-4 e 7-6 (11-9), em duas horas e nove minutos.



Vencedor do Open da Austrália deste ano, Sinner vai defrontar na próxima ronda o vencedor do encontro entre o russo Daniil Medvedev, quinto da hierarquia ATP, e o búlgaro Grigor Dimitrov, 10.º.