Mais Modalidades
Jéssica Rodrigues em 8.º na Taça do Mundo de velocidade no gelo
A patinadora portuguesa Jéssica Rodrigues foi oitava classificada na prova de 'mass start' da divisão B da Taça do Mundo de velocidade no gelo, encerrando a participação lusa na prova.
A patinadora portuguesa conseguiu ficar entre o top 8, terminando a prova com o tempo de 8.57,43 minutos e, em masculinos, Afonso Silva foi 18.º e Miguel Bravo 19.º.
Na próxima semana, o trio português estará em Calgary, no Canadá, para a segunda Taça do Mundo da época, com o objetivo de alcançar as marcas de qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina, em 2026.
Na próxima semana, o trio português estará em Calgary, no Canadá, para a segunda Taça do Mundo da época, com o objetivo de alcançar as marcas de qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina, em 2026.