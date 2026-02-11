JO2026: Emeric Guerillot iguala melhor prestação portuguesa em esqui alpino

Dos 42 esquiadores em prova, Emeric foi 32.º classificado na prova masculina de ski alpino Super-G (Super Giant Slalom), no Stelvio Ski Centre, em Valtellina.



Aos 18 anos, o atleta luso-francês igualou a melhor prestação portuguesa em ski alpino (de 1994), mas ficou às portas do objetivo que tinha traçado antes do início da competição. “Quero terminar entre os 30 primeiros e espero dar o meu melhor para estar o mais perto possível dos melhores”, explicou à agência Lusa antes da cerimónia de abertura dos Jogos.





Emeric Guerillot completou a prova de descida em velocidade e controlo de curvas em 1:31.43 minutos, mais 0:06.11 do que o ouro Franjo von Allmen, atleta suíço de 24 anos que somou o terceiro título nesta edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.



Numa corrida de alta velocidade que teve cinco atletas desclassificados por falharem o percurso, o pódio ficou completo com as marcas do norte-americano Ryan Cochran-Siegle, medalha de prata na prova, e Marco Odermatt, no terceiro lugar.



Emeric Guerillot volta a entrar em competição a 14 e 16 de fevereiro.



c/ Lusa

