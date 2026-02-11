JO2026: Terceira cirurgia de Lindsey Vonn foi "bem-sucedida"

No hospital Ca' Foncello, em Treviso, Vonn partilhou uma imagem em que se vê a perna afetada e o polegar da mão ao alto, em sinal de confiança após as cirurgias motivadas pela queda que sofreu na final do downhill, neste domingo, que pôs fim ao seu sonho olímpico em Itália.



"Tive a minha terceira cirurgia hoje e foi bem-sucedida. O sucesso tem hoje um sentido completamente diferente do que tinha há dias. Estou a fazer progressos, lentamente, e sei que ficarei bem", escreveu a esquiadora, de 41 anos.



A cirurgia foi realizada na mesma perna em que Vonn teve uma rotura do ligamento cruzado anterior num acidente ocorrido em 30 de janeiro em Crans-Montana, na Suíça, em prova da Taça do Mundo.



Lindsey Vonn teve uma saída rápida na final olímpica, mas prendeu o braço direito numa das portas logo aos 13 segundos, caindo desamparada, no Centro de Esqui Alpino de Tofane, em Cortina d'Ampezzo.



A tricampeã olímpica foi de imediato socorrida pelos médicos e retirada de helicóptero da pista Olimpia delle Tofane, sob aplausos dos espetadores.



Após uma longa pausa, as competições finalmente foram retomadas e a colega de equipa de Vonn, Breezy Johnson conquistou no downhill a primeira medalha de ouro dos Estados Unidos nestes Jogos.



Em Treviso, a cerca de 130 quilómetros da pista onde sofreu o acidente, foi de imediato decidido o tratamento cirúrgico, feita por uma equipa de médicos norte-americanos e italianos, que, até agora, já levou a três operações.

