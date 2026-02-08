João Almeida vice-campeão da Volta à Comunidade Valenciana

Depois de ter sido ‘vice’ atrás do colombiano Santiago Buitrago, em 2025, Almeida manteve o segundo lugar alcançado no sábado, atrás de Evenepoel, que também ascendeu à liderança na etapa ‘rainha’.



Na quinta e última etapa, o espanhol Raúl García Pierna (Movistar) foi o mais forte entre os seis resistentes de uma fuga no final dos 94,7 quilómetros, entre Bétera e Valência, impondo-se ao sprint ao alemão Emil Herzog (Red Bull-BORA-hansgrohe) e ao belga Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step), segundo e terceiro classificados, respetivamente, com as mesmas 02:09.44 horas do vencedor.



Evenepoel, tricampeão do mundo de contrarrelógio, segurou a vitória, a primeira numa corrida por etapas com as cores da Red Bull-BORA-hansgrohe, ao terminar a derradeira etapa no 19.º lugar, a quatro segundos de Pierna, ganhando ainda um segundo a Almeida, que foi 26.º.



O duplo campeão olímpico em Paris2024, que já conta seis vitórias em 2026, selou o triunfo com 31 segundos de vantagem sobre o português, com o italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 34.



O corredor de 27 anos, natural de A-dos-Francos, nas Caldas da Rainha, deixa boas indicações no seu arranque de temporada, que vai prosseguir em Portugal, na Volta ao Algarve, de 18 a 22 de fevereiro, na qual é um dos favoritos ao triunfo final.



Almeida, segundo na Vuelta2025 e terceiro no Giro2023, já conta no seu historial com triunfos na Volta ao Luxemburgo e à Polónia, em 2021, e ao País Basco, à Suíça e da Romandia, no ano passado.



Nelson Oliveira (Movistar), segundo na edição de 2021 da Volta à Comunidade Valenciana, terminou a etapa de hoje na 39.ª posição, a oito segundos de Pierna, terminando no 48.º lugar da geral, a 18.41 minutos.



Rui Costa, campeão do mundo em 2023, é o único português a ter conquistado a prova andaluza, em 2023.



