João Domingues derrotado no Braga Open

O jogador de Oliveira de Azeméis, número 581.º do ranking ATP, não conseguiu contrariar o favoritismo do adversário (127.º), quinto cabeça de série, e foi eliminado pelos parciais de 6-3 e 6-1, ao fim de uma hora e 32 minutos de encontro.



Ultrapassado Domingues, Daniel Galán, de 28 anos, vai defrontar nos quartos de final o "qualifier" austríaco Lukas Neumayer (270.º ATP), que bateu o primeiro cabeça de série, o argentino Thiago Agustin Tirante (124.º), também por 6-3 e 6-1, para seguir em frente.



Depois da derrota no quadro de singulares, Domingues sofreu novo desaire, desta feita ao lado de Pedro Araújo, no desafio dos quartos de final diante do francês Theo Arribage e do compatriota Francisco Cabral, que garantiram a qualificação para as meias-finais de pares, por 6-2 e 6-1.



Assim como Domingues e Araújo, Tiago Pereira e Duarte Vale viram a sua participação interrompida no challenger minhoto, ao cederem frente aos irmãos sérvios Ivan Sabanov e Matej Sabanov, pelos parciais de 6-1 e 6-3, restando apenas o português Francisco Cabral em prova, no caso na variante de pares.