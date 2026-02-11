João Gomes assina pelo FC Porto até 2027

“João Gomes é o mais recente reforço para a equipa de andebol. Acabado de ajudar Portugal a atingir o inédito quinto lugar no Europeu, o lateral direito de 23 anos troca o Gummersbach pelo FC Porto e assina um contrato válido até 2027”, indicou o clube.



O lateral direito, que vestirá a camisola número 3, chega ao FC Porto depois de uma época nos alemães do VfL Gummersbach, numa carreira iniciada ainda muito criança (benjamins) no Águas Santas, emblema que representou até aos seniores.



“Regressar a Portugal é sempre bom e poder representar o FC Porto é fantástico. É um clube com a dimensão que tem e espero conquistar títulos e ajudar a equipa a ganhar. Jogar num clube com esta dimensão é algo que me deixa orgulhoso", disse o jogador, citado pelo clube.



Em 2023/24, João Gomes transferiu-se para o Sporting, cumprindo duas épocas nos ‘leões’, conquistando nesse período dois títulos de campeão, duas Supertaças e duas Taças de Portugal.



O andebolista chega ao FC Porto, com a equipa em segundo no campeonato, a seis pontos do líder Sporting e com os mesmos pontos do Benfica.