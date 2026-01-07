João Matos e Zicky fora dos convocados para o Europeu de Futsal

O pivô Zicky tem-se debatido com problemas físicos ao longo da época e João Matos, o atleta mais internacional de sempre pelas cores de Portugal, também fica fora das opções de Jorge Braz para defender o bicampeonato.



“A equipa técnica nacional achou que, para o que iríamos enfrentar, estes eram os 14 melhores”, explicou o selecionador nacional sobre a convocatória.



“Por tudo o que o João representa, sobretudo pelo lado humano, é sempre o mais difícil nestas coisas. O João já não tem estado connosco nos últimos estágios de preparação. Isto faz parte, mas humanamente é sempre difícil para o selecionador nacional”, assumiu.



Face aos jogadores que representaram Portugal na última competição internacional, no Mundial2024, André Correia e Fábio Cecílio também estão ausentes das opções do técnico português. Bernardo Paçó, Diogo Santos e Rúben Góis, por outro lado, são as novidades da convocatória, e vão estrear-se em fases finais.



Apesar de entrar com o estatuto de campeão das últimas duas edições da prova, em 2018 e 2022, o selecionador defende que a equipa não se sente em vantagem e afasta a pressão.



“Vamos para o palco que mais gostamos. Temos agora dias de enorme sacrifício e superação, mas no Europeu é sermos nós próprios. Somos bicampeões, mas temos de ser ainda melhores.”, assegurou Jorge Braz.



Num grupo “interessante”, Portugal defronta Itália (24 de janeiro), Hungria (27 de janeiro) e Polónia (29 de janeiro). A seleção das quinas regressa “confiante” à capital da Eslovénia para os três jogos do grupo D, cidade onde conquistou o primeiro Campeonato da Europa.



“É uma casa especial, traz memórias muito importantes para nós. Vamos extremamente confiantes. Queremos que as boas sensações sejam sobre o futuro e não no passado, que nos orgulha e nos ajuda a preparar o que aí vem”, reforçou.



A seleção nacional de futsal arranca o estágio de preparação no próximo domingo, na Cidade do Futebol. Antes de viajar até Liubliana, o grupo orientado por Jorge Braz cumpre ainda uma dupla jornada de preparação frente à seleção da Bósnia, em Portugal, a 16 e 18 de janeiro.



Se seguir em competição, Portugal participa nos quartos-de-final, agendados para 31 de janeiro e 1 de fevereiro. As ‘meias’ disputam-se a 4 de fevereiro, enquanto a final e o jogo da luta pelo terceiro lugar estão marcados para 7 de fevereiro, na Eslovénia.



Esta é a 11.ª participação de Portugal numa fase final de um Europeu de futsal, em 13 edições da competição.



Conheça os 14 convocados para a fase final do Campeonato da Europa de futsal:

- Guarda-redes: Edu (Elpozo Múrcia) e Bernardo Paçó (Sporting).



- Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).



- Alas: Afonso Jesus (Benfica), Pany Varela (Benfica), Bruno Coelho (Riga FC), Edmilson Sá (Benfica), Lúcio Rocha (Benfica), Pauleta (Sporting) e Tiago Brito (SC Braga).



- Pivôs: Rúben Góis (Rio Ave).



- Universal: Diogo Santos (Sporting) e Erick (FC Barcelona).



O Campeonato da Europa joga-se na Eslovénia, anfitriã do torneio, Letónia e Lituânia, entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro.