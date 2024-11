João Monteiro nas meias-finais do WTT Feeder de Caracas em ténis de mesa

O português João Monteiro, terceiro cabeça de série, apurou-se no sábado para as meias-finais do WTT Feeder de Caracas em ténis de mesa, ao impor-se ao chinês Kaibo Wang por 3-2, nos 'quartos'.

Antes de defrontar o asiático, Monteiro, atual 98.º colocado da hierarquia mundial, demorou pouco mais de 12 minutos para eliminar o jovem venezuelano David Pino Hernández, de apenas 16 anos e sem ranking, por 3-0 (11-5, 11-3 e 11-4), nos oitavos de final.



No duelo com Wang, outro jovem mesatenista sem ranking, de 18 anos, o português, de 41 anos, perdeu os dois primeiros parciais, por 11-13 e 6-11, mas acabou a vencer os seguintes, por 11-3, 11-8 e 11-6, para fechar o encontro em 3-2, em 43.49 minutos.



Nas meias-finais do WTT Feeder de Caracas, João Monteiro terá pela frente o indiano Harmeet Desai, 90.º do mundo e segundo pré-designado do torneio.