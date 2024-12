Jogos de Paris2024 reduziram pegada carbónica

As emissões de gases de estufa relacionadas com os Jogos Olímpicos Paris2024 foram reduzidas para metade em comparação com as edições precedentes do evento, de acordo com os dados divulgados pelos organizadores.

“Hoje, estamos orgulhosos por revelar que reduzimos a pegada de carbono dos Jogos em 54,6% em relação às edições anteriores”, anunciou Georgina Grenon, responsável pelo pelouro de “excelência ambiental” de Paris2024.



Este balanço está em linha com os objetivos delineados pelo Comité Organizador, que pretendia “dividir por dois” a pegada de carbono de Londres2012 e do Rio2016, edições "responsáveis" pela emissão de 3,5 milhões de toneladas de CO2.



“Fizemos esforços consideráveis em todos os setores de organização e até ao último minuto” para fixar a pegada em 1,59 milhões (ligeiramente pior do que os planeados 1,58), sublinhou Georgina Grenon.



O objetivo foi cumprido apesar das deslocações terem tido um "peso" maior nesta contabilidade, ao serem responsáveis por 53% do valor global.



“Batemos recordes de vendas de bilhetes, pelo que tivemos mais espetadores do que previsto inicialmente”, justificou, notando que 12,1% do público veio de fora da Europa, nomeadamente dos Estados Unidos, Brasil ou Canadá.



Os Jogos da capital francesa fizeram da sustentabilidade uma das suas bandeiras, apostando em 95% de infraestruturas já existentes ou temporárias.



“A maioria das construções que projetámos para os Jogos ou são construções – e incluo os recintos desportivos – que já existiam e foram modernizadas e ampliadas, ou são construções efémeras, que têm uma pegada de carbono muito ligeira e que desaparecerão depois dos Jogos, ou, num terceiro caso, como a Aldeia Olímpica, são construções que vão ser reutilizadas, recicladas após os Jogos (…) particularmente com fins sociais”, destacou em abril a embaixadora de França em Portugal, em entrevista à Lusa.



Na mesma entrevista, Hélène Farnaud-Defromont também tinha notado que os Jogos da XXXIII Olimpíada seriam “bastante ecológicos”, enumerando as diversas medidas delineadas de forma que a pegada ecológica prevista do conjunto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos fosse “duas vezes menos elevada” do que em todas as edições anteriores.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 decorreram entre 26 de julho e 11 de agosto.