Jogos Mundiais. Morreu atleta italiano que desmaiou em prova de orientação
O atleta italiano Mattia Debertolis morreu hoje, três dias depois de ter desmaiado na prova de orientação dos Jogos Mundiais, em Chengdu, na China, anunciaram os organizadores.
Debertolis, de 29 anos, foi encontrado inconsciente na sexta-feira, durante a competição, tendo sido hospitalizado e morrido hoje, revelou a organização dos Jogos Mundiais e a federação internacional de orientação (IOF), num comunicado conjunto.
“Apesar dos cuidados médicos especializados prestados imediatamente, numa das melhores unidades hospitalares da China, morreu”, lê-se no referido comunicado, sem precisar as causas da morte do italiano.
A final da final da prova de orientação foi disputada a cerca de 50 quilómetros do centro de Chengdu, sob uma temperatura de 30º Celsius e vencida pelo suíço Riccardo Rancan, em 45.22 minutos.
Mattia Debertolis era o 137.º do ranking mundial de orientação.
A 12.ª edição dos Jogos Mundiais decorre entre a passada quinta-feira e domingo, em Chengdu, na China, envolve disciplinas e modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).
“Apesar dos cuidados médicos especializados prestados imediatamente, numa das melhores unidades hospitalares da China, morreu”, lê-se no referido comunicado, sem precisar as causas da morte do italiano.
A final da final da prova de orientação foi disputada a cerca de 50 quilómetros do centro de Chengdu, sob uma temperatura de 30º Celsius e vencida pelo suíço Riccardo Rancan, em 45.22 minutos.
Mattia Debertolis era o 137.º do ranking mundial de orientação.
A 12.ª edição dos Jogos Mundiais decorre entre a passada quinta-feira e domingo, em Chengdu, na China, envolve disciplinas e modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).