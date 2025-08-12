Jogos Mundiais. Morreu atleta italiano que desmaiou em prova de orientação

Debertolis, de 29 anos, foi encontrado inconsciente na sexta-feira, durante a competição, tendo sido hospitalizado e morrido hoje, revelou a organização dos Jogos Mundiais e a federação internacional de orientação (IOF), num comunicado conjunto.



“Apesar dos cuidados médicos especializados prestados imediatamente, numa das melhores unidades hospitalares da China, morreu”, lê-se no referido comunicado, sem precisar as causas da morte do italiano.



A final da final da prova de orientação foi disputada a cerca de 50 quilómetros do centro de Chengdu, sob uma temperatura de 30º Celsius e vencida pelo suíço Riccardo Rancan, em 45.22 minutos.



Mattia Debertolis era o 137.º do ranking mundial de orientação.



A 12.ª edição dos Jogos Mundiais decorre entre a passada quinta-feira e domingo, em Chengdu, na China, envolve disciplinas e modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).