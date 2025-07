Jogos Mundiais Universitários de Verão - Natação

Os Jogos Mundiais Universitários de Verão estão de volta, com as cidades alemãs de Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen e Berlim a acolher os Jogos Mundiais Universitários de Verão da FISU (Federação Internacional do Desporto Universitário) 2025, com a maior comitiva portuguesa de sempre.