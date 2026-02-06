Mais Modalidades
Jogos Olímpicos de Inverno. Acompanhe a cerimónia de abertura
Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, oficialmente conhecidos como Milão-Cortina 2026, estão a decorrer em Itália entre 6 e 22 de fevereiro de 2026. A Cerimónia de Abertura oficial realiza-se esta sexta-feira, no Estádio San Siro, em Milão.
Os Jogos Milão-Cortina2026 começam oficialmente na sexta-feira, com a tradicional cerimónia de abertura que pode acompanhar aqui na RTP2.
Algumas competições como o curling e o snowboard já começaram antecipadamente nos dias 4 e 5 de fevereiro. Esta edição é histórica por ser a primeira organizada formalmente por duas cidades anfitriãs e por incluir a estreia olímpica do esqui de montanha.
Algumas competições como o curling e o snowboard já começaram antecipadamente nos dias 4 e 5 de fevereiro. Esta edição é histórica por ser a primeira organizada formalmente por duas cidades anfitriãs e por incluir a estreia olímpica do esqui de montanha.