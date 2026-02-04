Jogos Olímpicos Inverno 26. Esquiadora Vanina Guerillot é a primeira lusa a repetir presença

Com raízes maternas em Atães, perto de Guimarães, Vanina Guerillot estreou-se nos Jogos Olímpicos Pequim2022, edição em que alcançou a melhor participação lusa feminina no slalom gigante (43.ª), superando a de Camille Dias em Sochi2014 (59.ª).

“O meu principal objetivo é ter sucesso no slalom, uma prova que me favorece particularmente e na qual tenho grandes esperanças”, disse à agência Lusa Vanina Guerillot, irmã do estreante Emeric, que, com o repetente José Cabeça, formam a equipa portuguesa.“Se há uma prova na qual quero realmente ter sucesso é o slalom. Um resultado que me satisfaria seria, acima de tudo, uma corrida bem executada, onde sentisse que dei tudo de mim, culminando numa classificação que refletisse o meu empenho e nível de habilidade”, sustentou.A luso-francesa, que tem como treinador o pai Yannick Guerillot, acredita que se conseguir fazer “duas descidas sólidas e consistentes, sem arrependimentos”, com um resultado que reflita todo o seu potencial, “será realmente gratificante”.Vanina Guerillot, de 23 anos, reconhece que ser a primeira atleta portuguesa a participar em dois Jogos Olímpicos “tem um significado muito forte” e “é a recompensa por anos de trabalho árduo, perseverança e paixão”.“Motiva-me ainda mais e espero que inspire outras jovens a acreditarem nos seus sonhos e a dedicarem-se totalmente ao desporto de alta competição”, adianta a esquiadora, que frequenta a licenciatura em Desporto da Universidade de Grenoble.Ver o irmão Emeric, de 18 anos, estrear-se nos Jogos Olímpicos é motivo de “imenso orgulho” para Vanina.“Sei do trabalho e dos sacrifícios envolvidos e vê-lo atingir este nível é muito entusiasmante. Acima de tudo, espero que ele possa tirar o máximo partido desta experiência única e expressar todo o seu talento”, considerou.Vanina Guerillot irá competir nas provas de esqui alpino de slalom e slalom gigante em Tofane, na zona de Cortina d’Ampezzo. A esquiadora será a primeira portuguesa a repetir presença nos JO, já que Mafalda Queiroz Pereira (1998) e Camille Dias (2014) participaram apenas numa edição.A velocidade e o domínio da técnica é o que Vanina mais aprecia na modalidade e o frio é o aspeto que considera mais desconfortável. A esquiadora tem como ídolo a norte-americana Mikaela Shiffrin, medalha de ouro em PyeongChang2018 (slalom gigante) e Sochi2014 (slalom).A primeira manga do slalom gigante decorre em 15 de fevereiro e a de slalom em 18, no Tofane Alpine Skiing Centre, na zona de Cortina d’Ampezzo.