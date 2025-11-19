John John Florence volta a competir em 2026





(Com Lusa)

O vencedor do circuito mundial em 2016, 2017 e 2024, e um dos melhores surfistas de todos os tempos, regressa ao Championship Tour depois de uma temporada (2025) em que abdicou de competir e na qual o brasileiro Yago Dora se sagrou campeão pela primeira vez.O regresso de John John, de 33 anos, surgiu apenas um dia depois de a WSL ter avançado com o retorno da australiana Stephanie Gilmore, oito vezes campeã do mundo de surf, que também foi convidada pela entidade depois de ter optado por deixar o circuito mundial.Gilmore, de 37 anos, é a recordista de títulos mundiais, com as conquistas em 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 e 2022, tendo abandonado a elite, após a temporada de 2023.A atleta australiana recebeu o segundo 'wildcard' entregue pela WSL para o Championship Tour de 2026, no quadro feminino, que vai contar pela primeira vez com uma surfista portuguesa, caso de Yolanda Hopkins, depois da confirmação do regresso da havaiana Carissa Moore, cinco vezes campeã, em 2011, 2013, 2015, 2019 e 2021.A edição de 2026 do circuito mundial arranca em abril, em Bells Beach, na Austrália, e conta com uma etapa em Peniche, entre 22 de outubro e 1 de novembro, a 11.ª e penúltima do ano.