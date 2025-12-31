Mais Modalidades
Atletismo
José Carlos Pinto bate recorde nacional dos 5 km
O atleta José Carlos Pinto bateu o recorde nacional dos cinco quilómetros, rumo à vitória na Corsa dells Nassos, a tradicional última corrida catalã do ano.
O atleta de 28 anos cumpriu a prova disputada em Barcelona em 13.10 minutos, fixando um novo recorde português nos cinco quilómetros.
O anterior melhor registo português pertencia, desde 1996, a Paulo Guerra, com 13:51.
“Depois dos dois primeiros quilómetros, notei que o ritmo começava a cair um pouco, mas sentia-me bem e pensei: ‘Porque não? Se estourar, estourei”, descreveu José Carlos Pinto, após a vitória.
O tempo do português na Corsa dells Nassos é também a quinta melhor marca europeia de sempre nos 5 km – o recorde é do francês Jimmy Gressier, que correu a distância em 12.57 este ano em Lille.
