José Ramalho medalha de prata em K1

O vilacondense, de 42 anos, cumpriu os 29,8 quilómetros do trajeto em 2:05.53 horas, mais 2.25 minutos do que o dinamarquês Mads Pedersen, vencedor em 2:03.28 horas.

José Ramalho volta a competir no domingo, em K2, juntamente com o olímpico Fernando Pimenta, com a dupla lusa a procurar o terceiro ouro mundial consecutivo nesta embarcação.

Além do bronze de Ramalho, a seleção de Portugal tem ainda a medalha de ouro da júnior Maria Luísa Gomes, em K1, e o bronze de Rui Lacerda, em C1.